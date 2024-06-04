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Dünya
AA 04.06.2024 14:22

Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda yeni patlama meydana geldi

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı, yeni bir patlamanın ardından lav ve kül püskürttü.

Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda yeni patlama meydana geldi

Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık 2 dakika süren patlamanın ardından yanardağın lav ve kül püskürttüğünü bildiren Wafid, patlama sonucunda 5 bin metreye kadar yükselen duman oluştuğunu ifade etti.

Yetkililer, insanlara yanardağın en az 7 kilometre uzağında bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ibu Yanardağı, en son 2 Haziran'da patlamış ve 7 bin metre yüksekliğe kül ve kum püskürtmüştü.

2024'ün başından beri yaklaşık 100 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, mayıstan bu yana yüksek düzeyde olduğu kaydediliyor.

"Pasifik Ateş Çemberi", deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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