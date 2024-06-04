Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor

İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle kamu hizmetlerinin durma noktasına geldiği Gazze Şeridi'nin güneyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El Mevasi bölgesini çevreleyen binlerce ton katı atık çevreye tehlike saçıyor.

Bölge sakinlerinden Ahmed el-Arace, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp dağlarından mütevellit çevrede kötü koku, haşerat, sinek ve kemirgenlerin yayılmasından oldukça rahatsız olduklarını ifade etti.

"Koku dayanılamaz boyutta"

Arace ve ailesi, İsrail'in 6 Mayıs'ta başlattığı kara saldırıları nedeniyle Refah'tan tehcir edilmelerinin ardından ailesiyle birlikte sığındığı Han Yunus’un Mevasi bölgesinde, El Aksa Üniversitesi yanında rastgele atılmış çöplerin oluşturduğu yığınlarının yakınındaki bir çadıra yerleşti.

Arace, "Refah'tan Han Yunus’taki Mevasi bölgesine sürüldük. Geldiğimiz yer oldukça kalabalıktı. El Aksa Üniversitesinin bitişiğindeki çöplüğe yakın bir nokta dışında çadır kuracak yer bulamadım. O yüzden çadırımı buraya kurmak zorunda kaldım ve o günden bu yana çok büyük acılar çekiyoruz." dedi.

Çocuklarda görülen ishal, kusma ve yüksek ateşin yanı sıra hepatit enfeksiyonu nedeniyle bölgede ölümlerin yaşandığını belirten Arace, ailesi için de endişelendiğini söyledi.

Aile üyelerinin sinek ısırıklarının neden olduğu tahrişten muzdarip olduğunu aktaran Arace, çöpten yayılan kokunun ise dayanılamaz boyutlarda olduğunu vurguladı.

Arace, yerel ve uluslararası kuruluşları ve uluslararası toplumu Gazze’deki saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapmaya, yerinden edilenlere uygun barınma imkanı sağlama ve İsrail’in bölgelerini gasbederek evsiz bıraktığı binlerce Filistinlinin giderek artan acılarını hafifletmek için Mevasi bölgesindeki çöp sorununa yardımcı olmaya çağırdı.

Salgın hastalık tehdidi

Dermatoloji uzmanı Doktor Cihad Ebu Cezar da AA muhabirine, İsrail’in Gazze saldırıları öncesinde bu denli bir çöp yığınıyla karşılaşmadıklarını belirterek, “Atıkların birikmesi kolera, cilt, bağırsak ve solunum yolu hastalıklarının yayılmasının ana nedeni olabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kara saldırısı ve hareket eden her cismi hedef alması nedeniyle belediye ekiplerinin Han Yunus'un doğusundaki El Fuhari bölgesindeki ana depolama sahasına ulaşamamasından dolayı çöplerin biriktiğini söyleyen Filistinli doktor, "Kötü kokular her yere yayılıyor ve özellikle geceleri rüzgarın şiddetinin artması nedeniyle civarda yaşayanlar buna tahammül edemiyor." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumu kasıtlı olarak kötüleştiren İsrail, sağlık ve çevre felaketlerini derinleştiriyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açlık ve yakıt krizi derinleşirken, çevrede çöp ve çeşitli atıkların neden olduğu kirlilik de artıyor. Filistinliler, yakacak olarak kullanmak üzere çöp yığınları arasında odun, kağıt ve karton topluyor.

Savaşın gölgesindeki Gazze'de yaşam Filistinliler için güç geçtikçe daha zor hale geliyor. İsrail saldırılarında belediyeye ait atık toplama tesisleri ve araçlarının vurulması nedeniyle Gazze sokaklarında biriken çöp yığınları halkın sağlığını tehdit ediyor.

Yerinden edilenlerin sayısının giderek artması ve çöp kamyonlarının çalışamaması nedeniyle her geçen gün daha da artan çöp dağlarının sıcakların artmaya başladığı yaz aylarında halk için daha fazla mağduriyet oluşturmasından endişe ediliyor.

İsrail, yakıt, su, gıda ve elektrik tedarikini durdurarak Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerindeki belediyeleri çalışamaz duruma getirerek tam bir insani krize neden oluyor.