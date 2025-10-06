Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a çıktı

Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, 49 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 103 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Ağır yaralı 6 öğrencinin tedavi altında olduğunu aktaran yetkililer, 97 öğrencinin de tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, okul binasının çökmesinin ardından sadece bir öğrencinin yara almadan kurtarıldığını belirtti.

Okul yönetimi ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Polisin de olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma yürüteceği kaydedildi.