Independent 06.10.2025 09:22

İngiltere'den Gazze'ye desteğe önlem: Polislere daha fazla yetki verilecek

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Londra’da düzenlenen Filistin Eylemi (Palestine Action) gösterisinde yaklaşık 500 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis yetkilerinin genişletileceğini duyurdu.

İngiltere'den Gazze'ye desteğe önlem: Polislere daha fazla yetki verilecek

Bakan Mahmood, son dönemde tekrarlanan geniş çaplı protestoların “Yahudi toplumu içinde ciddi bir korku yarattığını” söyledi.

“Protesto hakkı ülkemizde temel bir özgürlüktür ancak bu özgürlük, başkalarının korku duymadan yaşam hakkıyla dengelenmelidir.” diyen Mahmood, düzenli olarak yapılan büyük eylemlerin özellikle dini topluluklarda “güvensizlik ve korku hissine yol açtığını” belirtti.

Yeni düzenlemeyle hükümet, 1986 tarihli Kamu Düzeni Yasası’nın 12. ve 14. maddelerinde değişiklik yaparak polisin, sık sık tekrarlanan protestoların yerel bölgelerde yarattığı “birikimli etkileri” göz önünde bulundurmasına izin verecek.

Ayrıca yürürlükteki yasalar gözden geçirilecek ve gerekirse protestoların tamamen yasaklanması için yeni adımlar atılacak.

Muhalefetten ve insan hakları savunucularından tepki

İnsan hakları örgütleri, gözaltıları “barışçıl oturma eylemlerine karşı aşırı müdahale” olarak değerlendirdi.

Amnesty International, polisin barışçıl şekilde oturan kişileri gözaltına almasının “İngiltere’nin insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiğini” açıkladı.

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch ise hükümeti “çok geç kaldığı” gerekçesiyle eleştirdi ve “Pro-Filistin göstericileri protesto hakkını kötüye kullanıyor, çoğu Yahudileri sindirmek amacıyla sokakta” dedi.

Liberal Demokrat Parti sözcüsü Max Wilkinson ise yeni adımların “antisemitik nefreti durdurmak yerine barışçıl protesto hakkını zayıflatacağını” savundu.

492 kişi gözaltına alındı

Cumartesi günü Londra’daki Filistin Eylemi protestosunda 492 kişi gözaltına alındı.

Eylemcilerden bazıları Trafalgar Meydanı’nda sessizce otururken “I oppose genocide. I support Palestine Action” (Soykırıma karşıyım. Filistin Eylemi’ni destekliyorum) yazılı pankartlar taşıdı.

Metropolitan Polisi, protestocuların bir kısmının taşınarak alandan çıkarıldığını ve bunun için beşer kişilik ekiplerin görev yaptığını açıkladı.

Polis Federasyonu Başkanı Paula Dodds, “Personelimiz fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş durumda. Bu kadar yoğun protestoların ortasında güvenliği nasıl sağlayabiliriz?” diyerek hükümete çağrıda bulundu.

