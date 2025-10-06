Açık 12.1ºC Ankara
Dünya
AA 06.10.2025 06:24

Hamas heyeti, Gazze’de ateşkes müzakerelerini başlatmak üzere Mısır’a ulaştı

Hamas, hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır’a ulaştığını duyurdu.

Hamas heyeti, Gazze’de ateşkes müzakerelerini başlatmak üzere Mısır’a ulaştı

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ziyaretin süresine veya görüşme takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır’ın, pazartesi İsrail ve Hamas heyetlerini ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde esir değişimi ve Gazze’deki savaşın sonlandırılması konularını ele alacağı bildirilmişti.

Açıklamada, dolaylı yürütülecek görüşmelerde sahadaki koşulların iyileştirilmesi ve tüm İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların değişimine ilişkin ayrıntıların tartışılacağı belirtilerek, "Bu sürecin savaşın sona ermesi ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sağlamasını umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

