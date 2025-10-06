Gazze hükümeti: Ateşkes çağrılarını hiçe sayan İsrail son 2 günde 94 Filistinliyi öldürdü

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun "Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, ABD Başkanı’nın duyurduğu ateşkes çağrısına ve Hamas’ın olumlu tepkisine aldırış etmeden saldırılarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun cumartesi sabahından pazar akşamına kadar Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde yoğun nüfuslu sivil yerleşimleri ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanları hedef alarak 131 hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 sivilin hayatını kaybettiği, bunlardan 61’inin Gazze kentinden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların "Filistin halkına karşı süregelen soykırımın bir parçası olduğu, İsrail’in uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiği ve "sistematik biçimde sivilleri öldürüp Gazze’yi yaşanılamaz bir yer yapma çabalarını sürdürdüğü" kaydedildi.