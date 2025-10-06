Açık 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.10.2025 07:18

Gazze hükümeti: Ateşkes çağrılarını hiçe sayan İsrail son 2 günde 94 Filistinliyi öldürdü

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ateşkes çağrısını ve Hamas’ın olumlu yanıtını dikkate almayarak saldırılarını sürdürdüğünü, son 2 günde 94 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze hükümeti: Ateşkes çağrılarını hiçe sayan İsrail son 2 günde 94 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun "Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, ABD Başkanı’nın duyurduğu ateşkes çağrısına ve Hamas’ın olumlu tepkisine aldırış etmeden saldırılarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun cumartesi sabahından pazar akşamına kadar Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde yoğun nüfuslu sivil yerleşimleri ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanları hedef alarak 131 hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 sivilin hayatını kaybettiği, bunlardan 61’inin Gazze kentinden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların "Filistin halkına karşı süregelen soykırımın bir parçası olduğu, İsrail’in uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiği ve "sistematik biçimde sivilleri öldürüp Gazze’yi yaşanılamaz bir yer yapma çabalarını sürdürdüğü" kaydedildi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hamas heyeti, Gazze’de ateşkes müzakerelerini başlatmak üzere Mısır’a ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:03
37 ilde siber suçlarla mücadelede 567 şüpheli yakalandı
07:56
İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon: 21 gözaltı
06:36
Antalya'da evde çıkan yangın 1 can aldı
07:27
Hamas heyeti, Gazze’de ateşkes müzakerelerini başlatmak üzere Mısır’a ulaştı
06:28
Bursa’da oto yedek parça dükkanında yangın: 4 iş yeri hasar gördü
03:22
Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin çok olumlu görüşmeler yapıldığını söyledi
Daskyleion'da Lidyalıların andezit ve kireç taşından yaptığı sur, turizme katkı sağlayacak
Daskyleion'da Lidyalıların andezit ve kireç taşından yaptığı sur, turizme katkı sağlayacak
FOTO FOKUS
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ