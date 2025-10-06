Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 06.10.2025 09:26

Bine yakın dağcı kar fırtınası nedeniyle Everest'te mahsur kaldı

Tibet’te Everest Dağı’nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan yüzlerce dağcı kurtarıldı. Çin devlet medyasına göre, hâlâ ulaşılamayan 200’ün üzerinde kişiyle de temas kuruldu.

Bine yakın dağcı kar fırtınası nedeniyle Everest'te mahsur kaldı

4 bin 900 metre rakımdaki bölgede yolların karla kapanması üzerine köylüler ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarılan dağcılar, Qudang kasabasına nakledildi. Yetkililer, hafta sonu boyunca etkili olan yoğun kar ve sağanak nedeniyle Everest Turistik Bölgesi’ne girişlerin ve bilet satışlarının askıya alındığını duyurdu.

Tibet’in Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma ekibine gelen yardım çağrısında, “çadırların kar ağırlığıyla çöktüğü” ve bazı dağcıların hipotermi riski altında olduğu bildirildi.

“Rehber, böyle bir hava görmediğini söyledi”

18 kişilik ekibiyle kurtulan dağcılardan Chen Geshuang, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Çok ıslaktı ve soğuktu, hipotermi ciddi bir riskti. Rehberimiz, ekim ayında böyle bir hava görmediğini söyledi. Her şey aniden oldu,” dedi.

Dağcılar, Çin’deki Ulusal Gün tatilinde sekiz günlük izin süresini değerlendirmek için Everest’in doğu yüzüne, Kangshung vadisine gitmişti. Ancak cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışı cumartesi boyunca aralıksız sürdü.

“Çadırlarımız çökmesin diye her 10 dakikada bir karı temizledik”

Bir diğer dağcı Eric Wen, beşinci kamp noktasında kar fırtınasının şiddetlenmesi üzerine cumartesi gecesi inişe geçmeye karar verdiklerini söyledi. “Her gün kar yağıyordu, Everest’i hiç göremedik. On kişi tek bir çadırda zorla sığındık. Kar o kadar yoğundu ki, çadır çökmemesi için her 10 dakikada bir dışarı çıkıp karı temizledik,” dedi.

Kurtarılanlar köylüler tarafından karşılandı

Chen ve ekibi, pazar günü dağdan inmeyi başararak köylüler tarafından karşılandı. “Ağlayarak tatlı çay ve sıcak yemek tekliflerini kabul ettim. Nihayet ısındık,” dedi.

Yerel hükümet, geride kalan yürüyüşçülerin de aşamalı şekilde kurtarılıp Qudang kasabasına ulaştırılacağını açıkladı.

Nepal’de 47 kişi hayatını kaybetti

Everest’in kuzey cephesindeki dağcıların etkilenip etkilenmediği henüz bilinmiyor. Bölge, son haftalarda şiddetli yağış ve dengesiz hava koşullarıyla karşı karşıya. Komşu Nepal’de ise son iki günde sel ve toprak kaymalarında 47 kişi hayatını kaybetti.

Sıradaki Haber
İngiltere'den Gazze'ye desteğe önlem: Polislere daha fazla yetki verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:08
MİT Başkanı Kalın'ın "Heidegger'in Kulübesine Yolculuk" isimli yeni kitabı çıktı
10:01
Borsa yeni haftaya 10.884,87 puandan başladı
10:00
Brent petrolün varili 65,08 dolardan işlem görüyor
09:59
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a çıktı
09:39
Altının gramı 5 bin 262 liradan işlem görüyor
09:38
Dışişleri: 14 vatandaşımızın, yarın ülkemize getirilmesi için çalışmalar sürüyor
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ