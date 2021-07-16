Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da balıkçı tekneleri alabora oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.
Endonezya'daki fırtınanın 14 Temmuz'da Batı Kalimantan eyaleti açıklarında etkili olduğunu belirten Arama ve Kurtarma Ofisi, fırtınada 14 balıkçı teknesinin alabora olduğunu ve bu teknelerde 136 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Görevlilerin şimdiye kadar 80 balıkçıyı kurtardığı, 9 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
47 kişiyi arama çalışmalarının sürüyor.
Alabora olan teknelerden 6'sının limana çekildiği açıklandı.
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