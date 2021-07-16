Zimbabve Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da 2 bin 491 yeni vaka ve 86 ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

Ölü sayısı ülkede şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam oldu.

610 bin kişiye 2'nci doz aşı

Toplam vaka sayısının 80 bine yaklaştığı ülkede toplam ölü sayısı da 2 bin 400'ü geçti.

Nüfusu 15 milyon olan ülkede 1 milyondan fazla kişiye tek doz, 610 bin kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.