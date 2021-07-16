Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimbabve'de günlük can kaybı en yüksek seviyede
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de COVID-19 salgınında en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.
Zimbabve Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da 2 bin 491 yeni vaka ve 86 ölümün gerçekleştiğini bildirdi.
Ölü sayısı ülkede şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam oldu.
610 bin kişiye 2'nci doz aşı
Toplam vaka sayısının 80 bine yaklaştığı ülkede toplam ölü sayısı da 2 bin 400'ü geçti.
Nüfusu 15 milyon olan ülkede 1 milyondan fazla kişiye tek doz, 610 bin kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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