Söz konusu kullanıcıların spam mesajları nedeniyle engellendiği aktarıldı. Facebook'a ait WhatsApp, yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla toplu mesaj iletimlerini sınırlamıştı.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "anormal seviyedeki" mesaj paylaşımlarının tespitinin sürdürüldüğü, bu kapsamda 15 Mayıs ile 15 Haziran tarihleri arasında 2 milyon kullanıcının engellendiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin "odak noktasının" zararlı ve istenmeyen mesajların önlenmesi olduğu aktarıldı.

Hindistan, sosyal medya şirketlerine yönelik yeni kuralları duyurmuş; şirketlerden, yaptıkları denetimlere dair her ay bilgilendirmede bulunmaları istenmişti.

Ülkede 400 milyondan fazla WhatsApp kullanıcısı bulunuyor.