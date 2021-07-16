Güney Afrika son yılların en büyük iç karışıklığını yaşıyor.

Çıkan olaylarda, en az 117 kişi öldü, 2 binden fazla kişi tutuklandı. Yüzlerce dükkan ve işyeri yağmalandı.

Askeri seçenekleri değerlendiren hükümet ayaklanmayı bastırmak için yaklaşık 25 bin askeri göreve çağıracağını açıkladı.

Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, şiddetin vurduğu Durban'ın bulunduğu KwaZulu-Natal ve Johannesburg'u içeren Gauteng'de, 25 bin askerin konuşlandırılması için talepte bulunduğunu söyledi.

Eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın hapse atılmasının yol açtığı isyanlara karşı koymak için karar verilen askeri konuşlandırma, ırksal ayrımcılığı savunan sistem Apartheid'in sona ermesinden bu yana en büyüğü olacak.

Gerginlikler sırasında görülmemiş bir kıtlıkla da karşı karşıya kalındı. Hükümet gıda kıtlığını önlemek için harekete geçti.

Yoksul kesimden destek gören eski liderlerden Zuma sona eren Cumhurbaşkanlığı dönemine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında 15 yıl hapis cezası almıştı.

79 yaşındaki Zuma’nın teslim olarak hapse gönderilmesinin ardından destekçilerinin öfkesi ülkede iç karışıklığa yol açmıştı.