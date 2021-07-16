Blue Origin'in ilk uzay yolculuğundaki boş yer, açık artırma ile 28 milyon dolara satılmıştı.

Ancak bu koltuğu satın alan kişi, bazı çakışmalar nedeniyle yolculuğa çıkamayınca yolculuk için ikinci sırada bekleyen kişiye sürpriz oldu. Yolculuk hakkını Somerset Capital Partners CEO'su Joes Daemen kazandı.

Ancak Joes Daemen, hakkını 18 yaşındaki fizik okuyan oğluna devretti.

Böylece Oliver Daemen uzaya gidecek en genç insan olacak.

Yolculukta yer alan 82 yaşındaki Wally Funk da uzaya giden en yaşlı insan olacak.

Bezos'un en büyük hayali

Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanları arasında bulunuyor.

Bezos 2000 yılında Blue Origin'i kurmasının ardından hayatı boyunca yapmak istediği uzay seyahatine kardeşiyle birlikte gideceğini duyurmuştu.

Şirket, yolcularını Dünya yüzeyinden 100 km'den daha yüksek bir yere fırlatmayı ve böylece mikro yerçekimini deneyimlemelerini planlıyor.

Kapsül daha sonra yaklaşık 10 dakika sürmesi beklenen bir yolculukta paraşüt kullanarak Dünya'ya dönecek.