Rus haber ajanslarına göre, Kedroviy şehrinden Tomsk’a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdi ve radardan kayboldu.

Olay Sibirya bölgesinde yaşandı.

Kayıp uçak bulundu.

Uçağın acil iniş yaptığı, içinde bulunan 17 kişinin de hayatta olduğu açıklandı.