Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Sibirya'da kaybolan Rus yolcu uçağı bulundu
[Fotoğraf: Arşiv]
Rusya’nın Tomsk bölgesinde kaybolan ve içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçak bulundu. Uçakta bulunanların hayatta olduğu belirtiliyor.
Rus haber ajanslarına göre, Kedroviy şehrinden Tomsk’a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdi ve radardan kayboldu.
Olay Sibirya bölgesinde yaşandı.
Kayıp uçak bulundu.
Uçağın acil iniş yaptığı, içinde bulunan 17 kişinin de hayatta olduğu açıklandı.
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