Dünya
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem07 Ocak 2020 Salı 10:16 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 10:20
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Grafik: TRT Haber]
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Sinabang kentinin 24 kilometre güneybatısı olan 6,4 büyüklüğündeki depremin 13 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.
Kaynak: AA