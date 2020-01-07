İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Bu nedenle Aralık ayında başbakanlık dışında yürüttüğü bazı bakanlık görevlerini bırakmak zorunda kaldı.

Görevden çekildiği bakanlıklara ise yeni isimler atadı.

Netanyahu’nun Tarım Bakanı olarak atadığı David Bitan da kendisi gibi yolsuzlukla suçlanıyor.

Netanyahu’nun kabinesinde polisin yolsuzluktan yargılanmasını önerdiği iki bakan daha bulunuyor.

Koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Aryeh Deri, rüşvet, dolandırıcılık ve güven ihlali nedeniyle üç yıl hapis cezası almıştı.

Sağlık Bakanı Yaakov Litzman sağlıksız bulunan bir gıda işletmesinin kapanmasını engellemek için rüşvet aldığı iddiası ile suçlanıyor.

Litzman hakkında ayrıca bir cinsel istismar suçlusuna yardım etme iddiası ile güveni kötüye kullanma suçlaması bulunuyor.

Netanyahu’nun partisinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yapan bir başka isim Haim Katz ise, yolsuzluk suçlamalarının ardından Ağustos ayında görevinden istifa etmişti.

Kaynak: TRT Haber