Eşi BAFTA ve Akademi ödüllü ünlü aktris Catherine Zeta Jones ile evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için geldiği İstanbul'da, çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile İstanbul turu yapan Douglas, çarşıdaki dükkanları gezdi.

Ünlü çift, 4 Ocak'ta başlayan Türkiye tatillerinin ilk gününde Balat'ı gezerek bir şeker dükkanını ziyaret etmiş, ünlü oyuncular ayrıca Ayasofya Müzesi'ni gezmiş, Boğaz turu yapmış ve Kuzguncuk Sinagoguna gitmişti.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un İstanbul gezilerinin 8 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: AA