Veri ihlalleri ve seçim sonuçlarını etkilemekle suçlanan ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, ABD başkanlık seçimi öncesinde kritik bir adım attı.

Şirket, deepfake teknolojisi kullanan ve diğer manipüle edilmiş videoları platformdan kaldıracağını duyurdu.

Ancak parodi veya hiciv içeriği olan videolara müdahale edilmeyeceği açıklandı.

Şirket yeni politika kapsamında neyin parodi olup neyin manipülasyon video olduğuna nasıl karar verileceğine dair bir açıklama yapmadı.

Facebook, geçtiğimiz yıl içerik politikaları konusunda politikacılar tarafından yoğun şekilde eleştirildi. Demokratlar şirketi siyasi reklamları kontrol etmekle, Cumhuriyetçiler ise muhafazakar görüşlere karşı ayrımcılık yapmakla suçladı

Geçen yıl, Facebook, ABD Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin konuşmasını azaltarak ve sözlerini tekrar tekrar tökezler gibi görünmesini sağlayarak tutarsız göstermeye çalışan düzenlenmiş bir videoyu kaldırmayı reddetmişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters