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Dünya
AA 13.09.2026 09:25

Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemiyle irtibat kesildi

Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında 102 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemiyle irtibat kesildi

Yetkililer, Doğu Java eyaletine bağlı Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine doğru seyreden gemiyle yerel saatle 02.00 sularında irtibatın kesildiğini bildirdi.

Gemi operatörünün, geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi almasının ardından durumu bildirdiğini aktaran yetkililer, 243 kişiyi taşıyan geminin Java bölgesi açıklarında kaybolduğunu açıkladı.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son tahmin edilen konumuna sevk edildiğini belirterek, kaybolanların bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini, arama kurtarma faaliyetlerinin ilgili tüm makamların işbirliğinde yürütüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, arama çalışmalarında 102 kişinin kurtarıldığını ve 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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