Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya uçağının kara kutusu çıkarıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya’da, 9 Ocak'ta düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı.
Sriwijaya Air şirketine ait "SJ182" sefer sayılı uçak ile iletişim, kalkıştan 5 dakika sonra kesilmiş; uçağın Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğü açıklanmıştı.
Uçakta 50 yolcu ile 12 mürettebat bulunuyordu.
Olay yerinde çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: Son Dakika Endonezya
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