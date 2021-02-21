Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 300 artarak 1 milyon 278 bin 653’e çıktı.

Salgından yaşamını yitirenlerin sayısı 173 artışla 34 bin 489’a, iyileşenlerin sayısı 9 bin 835 artışla 1 milyon 87 bin 76’ya ulaştı.

Malezya'da toplam vaka sayısı 283 bini aştı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 297 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 283 bin 569’a yükseldi.

Bugün 4 bin 456 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 249 bin 209, aktif vakalar 33 bin 304 oldu. Son 24 saatte 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya’da COVID-19 kaynaklı can kayıpları bin 56’ya ulaştı.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programı kapsamında ilk aşılamaların yapılacağı tarihin 26 Şubat'tan 24 Şubat'a çekilerek daha erken başlayacağını duyurdu.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Malezya'da "COVID-19 Pasaportu" uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Ethem Baba, koronavirüs aşısı yaptıranların aşılamalarını belgelemek için "COVID-19 Pasaportu" uygulaması başlatmayı düşündüklerini ifade etti.

Ethem, bu sayede aşı yaptıranlara seyahat kolaylığı sağlanabileceğini vurguladı.

Japonya'da can kaybı artıyor

Japonya’da vaka sayısı son 24 saatte bin 32 artarak 426 bin 312’ye, can kaybı sayısı 50 artışla 7 bin 506’ya yükseldi.

Son bir günde 33 bin 441 kişiye virüs testi yapılırken, bin 628 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 511 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.