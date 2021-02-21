Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 7 bin 931 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 931 artarak 1 milyon 574 bin 12'ye çıktı.
Ülkede son 24 saatte 74 kişi daha virüsten öldü, toplam can kaybı 59 bin 483'e çıktı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 689'u yoğun bakımda tedavi görüyor.
Hastalığı atlatanların sayısı ise 1 milyon 344 bin 791'e ulaştı.
83 milyon nüfuslu ülkede bugün itibarıyla 10 milyon 444 bin 695 kişiye test yapıldı.
Etiketler: İran Koronavirüs
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