Ülkede son 24 saatte 74 kişi daha virüsten öldü, toplam can kaybı 59 bin 483'e çıktı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 689'u yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 1 milyon 344 bin 791'e ulaştı.

83 milyon nüfuslu ülkede bugün itibarıyla 10 milyon 444 bin 695 kişiye test yapıldı.