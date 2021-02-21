İlk turda yüzde 39,33 oy alan eski İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum ile yüzde 17 oy alan eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane, 2'nci turda yarışıyor.

61 yaşındaki Bazoum, seçim yarışında hükümet partisi PNDS-Tarayya'nın adayı olarak yer alıyor. Bazoum, 2 kez Dışişleri Bakanlığı ve akabinde İçişleri Bakanlığı yapmıştı.

[Mohamed Bazoum | Fotoğraf: AFP]

71 yaşındaki Ousmane ise, ülkeyi 1993'ten 1996'ya kadar yöneten ve darbeyle devrilen muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı.

[Mahamane Ousmane | Fotoğraf: AFP]

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.