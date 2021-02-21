Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSÖ'den Tanzanya'ya 'koronavirüs verilerini paylaş' çağrısı
[Fotoğraf: Reuters]
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tanzanya hükümetine "COVID-19 verilerini yayımlama" çağrısında bulundu.
Ghebreyesus, Tanzanya'nın COVID-19'a karşı aldığı önlemlerle ilgili henüz bilgi vermediğini belirtti.
Bu durumun oldukça endişe verici olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, "Tanzanya'ya COVID-19 vakalarını bildirmeye başlaması ve verileri paylaşması için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, Tanzanya'da halkın bu salgına karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini kaydetti.
Halka "buhar tedavisi" önerilmişti
COVID-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ile daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs
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