Widodo, Endonezya’nın ev sahipliğinde 15-16 Kasım'da Bali’de düzenlenen 17'nci G20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında Polonya’nın dün Ukrayna sınırında köye bir füzenin düşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Polonya’daki duruma ilişkin olarak tüm taraflara serinkanlılığın korunması ve gerilimin artmasından kaçınılması çağrısında bulunuyorum.” dedi.

Widodo, ABD Başkanı Joe Biden’ın da ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin, Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini ifade ettiğini hatırlattı.

Son dönemde özellikle Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimi işaret eden Endonezya Devlet Başkanı Widodo, “Ben her zaman savaşın yıkım getireceğini söyledim. Bu yüzden savaşı durdurmalıyız” ifadelerini kullandı.

Liderlerin iki gün süren toplantılarının ardından 52 madde halinde yayımlanan G20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde de Rusya’ya Ukrayna’dan koşulsuz şekilde tamamen çekilmesi çağrısında bulunulmuştu.