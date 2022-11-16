G20 liderlerini Endonezya'nın Bali Adası'nda 15-16 Kasım'da bir araya getiren zirvede, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve enflasyon krizi, tahıl koridoru, gıda güvenliği ve küresel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik başlıklar öne çıktı.

Liderler, 14 Kasım'dan itibaren ikili görüşmelerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'ye geldiği ilk gün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. İki lider, ülkeler arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirdi.

Zirve kapsamındaki önemli gelişmelerden biri, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında oldu. Biden, göreve başladığından bu yana Şi ile ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu.

Çin ile yaşanan Tayvan gerilimi nedeniyle gözlerin çevrildiği görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin birçok konuda öncelikleri ve niyetlerini dile getirdiği "samimi" bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Savaşın küresel ekonomi üzerinde olumsuz sonuçları mevcut

Zirvenin ilk günü, Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun G20 liderlerini karşılama töreniyle başladı. Liderler, kapalı oturumda gıda ve enerji güvenliğini görüşürken, ikinci oturum küresel sağlık sistemlerine odaklandı.

Zirvenin ikinci gününde liderlerin gündeminde Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze de bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi yürüttüğü zirve, G20 Sonuç Bildirgesi'nin açıklanmasıyla tamamlandı.

Bildirgede, G20 ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz şekilde çekilmesi talep edilirken, bugünün çağının savaş çağı olmaması gerektiği çağrısı yapıldı.

Birçok üyenin savaşı kınadığı ve savaşın küresel ekonomi üzerinde sonuçları olduğunun altı çizilen bildirgede, özellikle kırılgan ülkelere yönelik gıda güvenliğinin sağlanması için acil adımlar atılacağı aktarıldı.

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, bakanlık G20 Şerpa ve Finans Hatları koordinatörü olarak ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde G20 sürecini aktif bir şekilde yürüttü.

Bu süreçte Türkiye tüm taraflarla konuşabilme yeteneğiyle ara bulucu bir rol oynarken, bildirgenin çıkarılmasında da aktif bir tutum sergiledi.

G20 Bildirgesi’nde önemli bir gelişme de Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Girişiminin, Türkiye ve İstanbul Anlaşmasına da referans verilerek tüm G20 üyelerince memnuniyetle karşılanması oldu.

Ayrıca, mülteciler konusunda iş birliği içerisinde olunması gerekliliği G20 sonuç bildirgesinde yer alırken, zirve esnasında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin mevkidaşları ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, ikili ekonomik ve finansal iş birliğine yönelik konular ele alındı.