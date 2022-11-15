G20 Liderler Zirvesi karşılama töreniyle başladı. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından karşılandı.

Zirvenin birinci oturumunda Gıda ve Enerji Güvenliği konusu ele alınacak. İkinci oturumda ise ana gündem maddesi sağlık olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da.



G20 Zirvesi'ne katılan liderler için karşılama töreni düzenleniyor. pic.twitter.com/vb7z73I8LZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki oturumda da liderlere hitap edecek. Zirve kapsamında Erdoğan'a 4 bakan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da arasında bulunduğu heyet eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20'de birçok liderle görüşmesi bekleniyor.