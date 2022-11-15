Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 04:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen karşılama törenine iştirak etti.
G20 Liderler Zirvesi karşılama töreniyle başladı. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından karşılandı.
Zirvenin birinci oturumunda Gıda ve Enerji Güvenliği konusu ele alınacak. İkinci oturumda ise ana gündem maddesi sağlık olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2022
G20 Zirvesi'ne katılan liderler için karşılama töreni düzenleniyor. pic.twitter.com/vb7z73I8LZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki oturumda da liderlere hitap edecek. Zirve kapsamında Erdoğan'a 4 bakan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da arasında bulunduğu heyet eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20'de birçok liderle görüşmesi bekleniyor.
Etiketler: Endonezya G20 Liderler Zirvesi Recep Tayyip Erdoğan
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