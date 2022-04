Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın AppStore'da en çok indirilen uygulama olan Truth Social platformu için yeni bir isim önerdi.

Apple Store'un 'En İyi Listeler' listesinde ilk sırayı alan Truth Social'ı gösteren bir ekran görüntüsü paylaşan Musk, platformun adının İngilizcede 'trompet' anlamına gelen 'Trumpet' olarak değiştirilmesini önerdi.

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH