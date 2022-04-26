SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi.

İşte Musk'ın Twitter zaferinin baştan sona nasıl geliştiğine dair zaman çizelgesi.

Her şeyin başlangıcı

Elon Musk daha Twitter için teklif vermeden önce Tesla, Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Twitter paylaşımlarıyla ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 'ndan mahkeme celbi aldığını duyurdu.

Tesla, 2018’de açılan bir dava sonucu SEC ile anlaşma yaparak Musk'ın şirket hakkında önemli bilgiler içeren Twitter paylaşımlarının şirket avukatlarınca önceden incelenmesini kabul etmişti.

Musk'ın avukatları, Manhattan'daki bir mahkemeye gönderdiği mektupta, SEC'i 2018'deki Twitter paylaşımları nedeniyle müvekkilleri Musk'ı soruşturma ve mahkeme celpleriyle "taciz" ettiklerini öne sürmüştü.

Musk'ın Twitter anketi Tesla'nın hisselerini dörtte bir oranında düşürmüştü

Musk, 6 Kasım 2021'de Twitter üzerinden düzenlediği ankette takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmasını destekleyip desteklemediklerini sormuştu.

Ankete katılanların yüzde 57,9'u soruya "evet" yanıtını vermişti. Söz konusu Twitter paylaşımının ardından Tesla'nın hisseleri neredeyse dörtte bir oranında değer kaybetmişti.

Twitter, SpaceX ve Tesla girişimcisinin şirketin %9,2 hissesini aldığını ve 4 Mart Cuma günkü hisse fiyatına göre yaklaşık 2,9 milyar dolara çıktığını doğrulayan bir not yayınladı.

Musk, ertesi gün, 5 Nisan'da Twitter'da bir yönetim kurulu koltuğu kaptı

Twitter CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter'ın yönetim kuruluna atandığını bir dizi tweet ile duyurdu.

Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısının Twitter yönetim kurulunu eleştiren paylaşımına yanıt olarak, Twitter’in yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini söyledi.

Musk’a yönetim kurulu teklif edildi, reddetti

Musk, bu ayın başlarında 3 milyar dolarlık Twitter hissesi satın almıştı. Hisselerinin yüzde 9'a çıkması üzerine Musk'a yönetim kuruluna girmesi teklif edildi. Fakat Musk bunu reddetti.

Musk yönetim kuruluna girseydi daha fazla hisse satın alamayacaktı. 14 Nisan'da ise şirket için 43 milyar dolarlık teklif verdi.

Aynı haftanın ilerleyen saatlerinde Twitter CEO'su Parag Agrawal, sosyal medya şirketinin yönetim kuruluna katılmayacağını açıkladı.

Musk, 14 Nisan'da Twitter'ı 43 milyar dolara satın almayı teklif etti

Milyarder, şirketin yüzde 100'ünü satın almak için hisse başına 54.20 dolar ödemeye hazır olduğunu söyledi. TED'de röportaj yapmadan saatler önce tweet attı ve sosyal ağa 43.4 milyar dolar değer biçtiği teklifi SEC'e sundu.

Tesla ve SpaceX'in tartışmalı CEO'su, TED2022 konferansında o kadar yüksek talep gören bir konuşma için hazırlanıyordu ki, TED canlı akışı halka açık hale getirdi.

Twitter'dan Musk'a "zehir hapı" önlemi

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor.

Musk, Twitter yönetim kurulunun bu önleminin ardından Twitter hesabından Elvis Presley'in ünlü şarkısı "Love Me Tender (Beni Şefkatle Sev)" diye paylaşım yapmıştı.

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

Musk Twitter için 43 milyar dolarlık teklifini nasıl finanse edeceğini açıkladı

Elon Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği açıklandı.

Twitter, 25 Nisan'da Elon Musk ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi.

Elon Musk, satın alma haberinin duyurulmasından sonra Twitter'dan yaptığı ilk paylaşımda kalp ve roket emojisi kullandı ve “Yes!!!” (Evet) yazdı.

Musk’tan ifade özgürlüğü vurgusu

Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" dedi.

İşlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği bahsedilen bir açıklama kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." ifadesini kullandı.

Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini belirten Musk, Twitter'ın muazzam bir potansiyeli olduğunu, onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcılarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Daha özgür olacak mı?

Piyasa analistleri ve Musk'ın Twitter akışını takip edenler, teknoloji liderinin birincil hedefinin Twitter özgür konuşma politikalarında değişiklik yapmak olduğunu söylüyor.

Son yıllarda Twitter, platformunda yanlış bilgilerle ve şiddet içeren veya kışkırtıcı konuşmalarla mücadele etmek için eylemlerini hızlandırdı, hatta yönergelerini ihlal eden kullanıcıları (örneğin eski Başkan Donald Trump gibi) yasakladı.

Bazı eleştirmenler, şirketin bu yolda daha da ileri gitmesi gerektiğini söylüyor. Musk ise bu konuda farklı bir cephede yer alıp insanların düşüncelerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini savunuyor.

Trump Twitter’a dönmüyor

Uygulamadan atılan eski ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'a dönmeyeceğini söyledi.

Fox News'a konuşan Trump, kendi sosyal medya uygulaması Truth'u kullanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Umarım Elon Twitter'ı geliştirmeler yapmak için satın almıştır. O iyi bir adam ama ben Truth'ta kalmaya devam edeceğim" dedi.

Elon Musk Twitter'ı satın aldı, Dogecoin ciddi değer kazandı

Musk'ın Twitter'ı satın alacağı iddiasıyla gün içinde yükselişe geçen Dogecoin, dev satın almanın gerçekleşmesiyle ciddi değer kazanmaya başladı. Dogecoin yüzde 30'a yakın değer kazandı.

Anlaşma günü Twitter hisseleri yükseldi

ABD'de piyasalar açılmadan önce Twitter'ın hisselerinin değeri yüzde 5,1 artarak 51,57 dolara yükseldi. Musk, hisse başına 54,20 dolar önermişti.