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Dünya
Techtimes 02.07.2026 07:25

Elon Musk’ın finansal uygulaması X Money hizmete girdi

Elon Musk’ın uzun süredir hayata geçirmeyi planladığı finansal süper uygulama hamlesi gerçeğe dönüştü. Geçtiğimiz hafta Premium+ üyelerine açılan "X Money" hizmeti, 29 Haziran itibarıyla doğrulanmış diğer kullanıcı gruplarına da sunulmaya başlandı.

Elon Musk’ın finansal uygulaması X Money hizmete girdi

Platform; mevduatlara yıllık yüzde 6 faiz oranı, kullanıcı adına özel metal Visa banka kartı, hesaptan hesaba transfer (P2P), yüzde 3 nakit iade (cashback) ve üst segment aboneler için 10 milyon dolara kadar devlet güvencesi (FDIC sigortası) sunuyor.

Bankacılık altyapısı nasıl çalışıyor?

X, bir banka lisansına sahip olmadığı için "Servis Olarak Bankacılık" (BaaS) modelini kullanıyor.

Kullanıcıların mevduatları, New Jersey merkezli Cross River Bank güvencesinde tutuluyor. Altyapı, standart hesaplar için 250 bin dolara kadar FDIC koruması sağlarken, Premium+ abonelerine özel geliştirilen nakit havuz sistemi (Cash Sweep) sayesinde parayı arka planda birden fazla ortak bankaya bölüştürerek güvence limitini 10 milyon dolara kadar çıkarıyor.

Ödeme transferleri ise Visa’nın gerçek zamanlı sistemi olan Visa Direct üzerinden yürütülüyor. Standart banka transferlerinin (ACH) aksine, bu altyapı sayesinde kullanıcılar ve içerik üreticileri anlık ödeme alabiliyor.

Hizmet şu an için 18 yaş ve üzeri doğrulanmış kullanıcılar ile X Payments LLC şirketinin para iletim lisansına sahip olduğu 41 ABD eyaletinde kullanılabiliyor. New York ve Massachusetts ise henüz lisans alınamayan eyaletler arasında yer alıyor.

Siyasi ve hukuki tepkiler gecikmedi

X Money’nin resmiyet kazanması Washington’da güvenlik ve denetim tartışmalarını beraberinde getirdi. Senato Bankacılık Komitesi Üyesi Senatör Elizabeth Warren, Elon Musk’a gönderdiği resmi mektupta yüzde 6 faiz oranının sürdürülebilirliğini sorgulayarak, platformun kullanıcı verilerini paraya dönüştürme riskine ve Cross River Bank’in geçmişte adil kredi raporlaması konusundaki usulsüzlüklerine dikkat çekti.

Eyalet düzeyinde ise New Yorklu senatörler, platformun kimlik doğrulama açıklarını gerekçe göstererek New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı’na X’in lisans başvurusunu reddetme çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca, Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki (DOGE) görevi sırasında gizli tüketici ödeme verilerine erişilmiş olabileceği şüphesini de gündeme taşıdı.

Batı pazarında süper uygulama dönemi

Musk, X Money ile Çin’deki WeChat modelini yakalamayı hedeflese de Batı pazarındaki köklü bankacılık alışkanlıkları ve PayPal, Venmo, Cash App ile Apple Pay gibi güçlü rakiplerin varlığı bu hedefin önündeki en büyük engeller olarak görülüyor.

Diğer dijital cüzdanların aksine X Money'nin mevduatlara doğrudan FDIC güvencesi vermesi önemli bir avantaj sağlasa da uzmanlar, kullanıcıların birikimlerini bir sosyal medya platformuna emanet etmesi için platformun güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele konusunda rüştünü ispat etmesi gerektiğini vurguluyor.

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