Yunanistan'da iktidar partisi üyelerinin evlerine bombalı saldırı: Bir ölü, çok sayıda yaralı

Yetkililer, sabaha karşı 04.00 ile 04.45 saatleri arasında kamp gazı tüpleri kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcılarla düzenlenen saldırıların apartman binalarını hedef aldığını bildirdi.

Polis, yaralanmaların tamamının, otomobil ve motosikletlerin ateşe verildiği son saldırıda meydana geldiğini açıkladı.

Ateşe verilen araçlardan birinin Yeni Demokrasi Partisi milletvekili adayı Afroditi Nestora'ya ait olduğu belirtildi. Vücudunda yanıklar oluşan Nestora hastanede tedavi altına alınırken, yoğun bakım ünitesine kaldırılan annesi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Apartmanda yaşayan iki kişinin daha hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, yaralıları hastanede ziyaret etmek üzere öğleden sonra Selanik'e gitti. Yaşanan can kaybını toplumsal hayattaki "kör şiddetin" bir göstergesi olarak nitelendiren Miçotakis, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Radikal unsurların akıttığı kan ve ektiği nifak tohumlarına artık tolerans gösterilmeyecektir. Devletin meşruiyeti ve toplumun birliği, terörizmi ait olduğu yere, yani marjinal alana itmelidir."

"Yeni Demokrasi camiası terörle korkutulamaz"

Yeni Demokrasi Partisi Siyasi Komite Sekreteri Konstantinos Kuranakis de yaptığı açıklamada, saldırıların doğrudan parti üyelerinin evlerini hedef alan bir terör eylemi olduğunu ve faillerin öldürme kastıyla hareket ettiğini vurguladı.

Kuranakis, "Yeni Demokrasi camiası terörle korkutulamaz" diyerek, siyasi şiddete karşı yıllardır müsamaha gösteren çevreleri sorumluluk almaya davet etti.

Yunanistan'da siyasetçiler, polisler veya diğer yetkili isimlerin mülkleri ile güç sembollerine yönelik radikal gruplar tarafından düzenlenen bu tür saldırılar sıkça yaşanıyor. Ancak bu eylemler genellikle yaralanmalara yol açmayıp sadece maddi hasarla sonuçlanıyor.