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Dünya
BBC 02.07.2026 07:04

Rusya'dan Kiev'e büyük hava saldırısı: Polonya savaş uçaklarını havalandırdı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik geniş çaplı hava saldırısı gerçekleştirmesi üzerine Polonya, önlem amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı.

Rusya'dan Kiev'e büyük hava saldırısı: Polonya savaş uçaklarını havalandırdı

Rus insansız hava araçları ve füzeleriyle düzenlenen saldırılarda en az sekiz kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırılar sonucu çok sayıda konutun ve Kiev'in merkezindeki bir otelin alevler içinde kaldığını bildirdi.

Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'nın büyük bir gece saldırısı planladığı yönündeki uyarısından saatler sonra gerçekleşti.

Zelenski, bu gelişme üzerine İrlanda'nın AB dönem başkanlığı başlangıcı vesilesiyle Dublin'e yaptığı ziyareti yarıda kesti.

Putin'in Kiev'i yeniden ele geçirme planı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'i ele geçirmek amacıyla ordusuna yeni taarruz operasyonları düzenleme yolları bulma emri verdiğini belirtti.

Sırski, bu planların Ukrayna başkentini ve çevresini ele geçirmek için Belarus topraklarından başlatılacak Rus taarruzlarını da kapsadığını ifade etti.

Rusya tarafında ise saldırıların, Putin'in memleketi olan ve büyük ihracat ile petrol rafinerisi tesislerinin yer aldığı kuzeybatıdaki Leningrad bölgesine kadar ulaştığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede hava savunma sistemlerinin altı insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

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