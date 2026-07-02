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Dünya
AA 02.07.2026 06:12

FIFA'dan 2026 Dünya Kupası sırasında sosyal medyada artan "ırkçılık" uyarısı

FIFA Sosyal Medya Koruma Servisi (SMPS), 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında 89 bin "saldırgan paylaşım" tespit ettiğini ve bunların onda birinden fazlasının "ırkçı" içerikli olduğunu belirterek, "Irkçı taciz giderek artıyor ve oyuncuların esenliği açısından kalıcı bir tehdit oluşturuyor." uyarısında bulundu.

FIFA'dan 2026 Dünya Kupası sırasında sosyal medyada artan "ırkçılık" uyarısı

FIFA'dan yapılan açıklamada, "2026 Dünya Kupası grup aşamasında 6 milyondan fazla gönderi ve yorum tarandı, bunlardan 225 bini incelemeye yönlendirildi ve sonucunda 89 bin taciz içerikli gönderi tespit edildi." denildi.

Açıklamada, "İleri düzey inceleme gerektiren bin hesap belirlenirken, moderasyon çalışmaları kapsamında 181 bin nefret içerikli yorum gizlendi. Her türlü ırkçı taciz, tespit edilen tüm çevrimiçi taciz vakalarının yüzde 11'ini oluşturacak şekilde artış gösterdi ve bu kapsamda en ağır hakaret içeren içerikler de yer aldı." bilgisi verildi.

FIFA Dünya Kupası 2026 grup aşaması sırasında, SMPS tarafından elde edilen son bulgulara göre, "Irkçı taciz giderek artıyor ve oyuncuların esenliği açısından kalıcı bir tehdit oluşturuyor." uyarısı yapıldı.

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