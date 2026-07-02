Yüzüne yarasa konan çocuk kuduz nedeniyle hayatını kaybetti

Canadian Medical Association Journal gazetesinde yayımlanan rapora göre olay, 2024 yılında Ontario'da bir kır evinde meydana geldi.

Uykusundan yüzüne dokunan bir yarasa nedeniyle uyanan çocuk, hayvanı yüzünden uzaklaştırdı. Çocuğun babası yarasayı bir kap yardımıyla yakalayarak dışarı bıraktı.

Çocuğun vücudunda görünür bir yara olmaması ve yarasanın olağan dışı hareketler sergilememesi nedeniyle aile ilk aşamada tıbbi yardım almadı. Olaydan 19 gün sonra çocukta yüz uyuşması ve şişlik şikayetleri başladı.

Teşhis süreci gecikti

Ailenin acil servise başvurduğu, ancak ilk klinik muayenelerde geçici yüz felci şüphesiyle antiviral ilaç tedavisi uygulandığı belirtildi.

Hastanın durumunun kötüleşmesi üzerine ertesi gün yapılan hastane ziyaretinde ise ağız ve diş eti enfeksiyonu teşhisi koyuldu.

Hastanede yatış işlemleri beklenen süreçte çocuğun ateşi 39 dereceye yükseldi. Yutma güçlüğü, kafa karışıklığı ve görsel halüsinasyonlar yaşayan hastanın durumu hızla ağırlaştı.

Entübe edilen çocuk, pediatri yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Manitoba Üniversitesi Pediatri ve Çocuk Sağlığı Bölümü doktorları, hastada kuduz şüphesi üzerinde durdu. Yapılan testler sonucunda çocukta yarasa kaynaklı kuduz virüsü varyantı tespit edildi. Hasta, hastaneye kaldırılmasından 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kanada'da kuduz vakaları nadir görülüyor

Kanada Veteriner Hekimler Birliği verilerine göre, ülkede 1924 yılından bu yana kuduz kaynaklı 28 insan ölümü kaydedildi.

Yetkililer, kuduz vakalarının düşük seyretmesini yaygın ve sürekli uygulanan aşılama programlarına bağlıyor.

Uzmanlar, yarasalarla yaşanan her türlü doğrudan temasın, kuduz şüphesiyle acil tıbbi müdahale gerektirdiğini vurguluyor.

Kuduz virüsü, semptomlar ortaya çıktıktan sonra vakaların neredeyse tamamında ölümle sonuçlanıyor.