Tesla ve SpaceX’in kurucusu ünlü işadamı Elon Musk, kendisine yeni unvan verdi.

"Tekno Kralı ve Master of Coin"

Musk, Tesla'daki pozisyonunu "Tekno Kralı" olarak değiştirip gerekli belgeleri doldurup teslim etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın şirketin kurucusu olmaya devam edeceğini, sadece titrinin değiştiğini belirtti.

Şirketin Mali işlerinin başındaki isim Zach Kirkhorn'un da pozisyonunun adı "Coin Ustası" (Master of Coin) olarak değiştirildi.

Neden Master of Coin?

Kirkhorn'a bu ismin verilmesinin nedeni, şirketin rekora koşmadan önce her sene 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin alması gösteriliyor.

Musk, Bitcoin alımlarına finans bölümünün karar verdiğini söylemişti. Aynı zamanda ünlü dizi Game of Thrones’tan etkilenildiği belirtiliyor. Dizide de kral ve kraliçenin hazinedarına "Master of Coin" deniyordu.

Musk da Kirkhorn da yeni unvanları hakkında bir açıklamada bulunmadı.

'Düzensiz ve hukuka aykırı'

Unvan değişikliği bir Tesla yatırımcısının Musk ve şirkete bir dizi yasadışı paylaşım nedeniyle dava açmasının ardından geldi.

Musk on milyonlarca takipçisine Tesla'nın mali durumu hakkında yanlış beyanlarda bulunmakla suçlanıyor.

Ünlü milyarder sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki yıl önce de 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.