Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin, Tokyo'da bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklamada bulunan bakanlar, iki ülke ilişkileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kişi Nobuo, mevkidaşının ilk yurt dışı ziyaretini ülkesine yapmasının, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine yönelik güçlü taahhütlerinin altını çizdiğini söyledi.

Görüşmede başta Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki tehditkar eğilimleri dahil bölgesel konuların ele alınacağını kaydeden Kişi, "Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını artırmak istiyoruz" dedi.

İlk yurt dışı ziyareti

ABD Savunma Bakanı Austin, Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Göreve geldikten sonra ilk yut dışı ziyaretini Japonya'ya yaptığına dikkati çeken Austin, "ABD ile Japonya ittifakı sağlamdır ve gelecekte de başarılara doğru yol alacaktır" vurgusunu yaptı.

Sadakat ve vatanseverliğin, iki ülke halkının ortak özelliği olduğuna işaret eden Austin, ABD-Japonya ittifakının, güncel meydan okumalara karşı cesur ve dirençli olduğunu söyledi.

Serbest ve Açık Hint-Pasifik ideali

Austin, "Beraber savunduğumuz 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' ideali, bugünün ve yarının sorunlarının ele alınmasında köşe taşı görevi görüyor" dedi.

Bakanlar, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" idealinin hayata geçirilmesine yönelik ikili güvenlik ittifakının işletilmesine ilişkin mutabakata vardı.

İlk yurt dışı seyahatini Çin'e karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak için Pasifik bölgesine yapan Austin'in, Tokyo ziyareti sonrası Seul ve Yeni Delhi'ye gitmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden 12 Mart'ta Çin'e karşı ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad ittifakı liderleriyle yaptığı çevrim içi görüşmede, bölgenin güvenliği ve refahına ilişkin ülkesinin taahhütlerini dile getirmişti.