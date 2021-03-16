İspanya Ulusal Polisinin yaptığı açıklamada, Malaga'daki bir sanayi sitesinde bulunan depoda, yapımı esnasında ele geçirilen denizaltının 9 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2 tona kadar uyuşturucu taşıma kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Cebelitarık'taki uyuşturucu trafiği için

Verilen bilgilerde, iki motoru olan denizaltının, özellikle Cebelitarık Boğazı'ndaki uyuşturucu trafiğinde kullanılmak üzere tasarlandığı belirtildi.

Söz konusu denizaltının benzerlerinin Güney Amerika ülkelerindeki uyuşturucu trafiğinde kullanıldığı, Avrupa'da ise bir ilk olduğu ifade edildi.

EUROPOL destekli operasyon

İspanya'nın kuzeyindeki Galiçya bölgesi kıyılarında Kasım 2019'da yapılan bir operasyonda, Kolombiya'dan yola çıktığı anlaşılan ve içinde 3 tondan fazla kokain tipi uyuşturucunun olduğu, 21 metre uzunluğunda bir denizaltı ele geçirilmişti.

Diğer yandan, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı, Avrupa Polis Teşkilatının da (EUROPOL) desteğiyle 1 yıldan uzun süredir yürütülen "Ferro" adlı operasyonda Barselona, Cadiz, Murcia, Badajoz, Malaga, Tarragona, Granada, Valensiya, Girona gibi şehirlerde 47 yere baskın düzenlendiği, gözaltına alınan 52 kişiden 30'unun tutuklandığı açıklandı.

Operasyonlarda Dominik Cumhuriyeti'nden getirilen 3,3 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bilgisi verildi.