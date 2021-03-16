Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk analizler, yeni varyantın daha önce keşfedilenlerden daha ciddi ya da bulaşıcı olduğuna dair bir bulgu ortaya koymadı.

Yeni varyantın Lannion'daki bir hastanede bir grup vakada görüldüğü bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 4 milyon 78 binden fazla koronavirüs vakası saptandı. COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 90 bin 782'ye ulaştı.