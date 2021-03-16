Kabul edilmesinin 100. yılında İstiklal Marşı dünyada yankılanmaya devam ediyor.

Kotonu Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri, ülkenin en başarılı genç korosuna, 100. yıl dönümünde milli marşı okumayı teklif ettiklerini ve koronun bu teklifi hemen kabul ettiğini söyledi.

"Aralarında Türkçe bilen hiç yoktu"

Büyükelçi Özçeri, "Aralarında Türkçe bilen hiç yoktu. İki haftalık provadan sonra sadece kendilerine verdiğimiz notalar ve bant kaydıyla çok güzel bir neticeye ulaştılar. Böylece bu anlamlı günde İstiklal Marşı'mızı Büyükelçiliğimizde yetenekli Beninli gençlerden dinledik. Güzel tören kıyafetleriyle Büyükelçiliğimize gelen bu gençlerin marşımızı bu kadar başarılı bir şekilde okumaları bizi çok memnun etti. Gurur duyduk" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Felix Nassi tarafından 1993'te kurulan "Les Choeurs du Benin", çocuklara müzik sevgisini aşılamayı ve aynı zamanda yerel yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

"Les Choeurs du Benin" daha önce İsviçre, Kanada, Güney Kore gibi ülkelerde de festivallere katılmıştı.