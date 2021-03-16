ABD'de Biden yönetimi, yasadışı yollarla ülkeye giren göçmen gençlerle ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 bin kadar göçmen, işlemleri yapılıncaya kadar Dallas'taki kongre merkezinde barınacak.

Kongre merkezi bu haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak. Federal yönetim en az 3 ay süreyle bu binayı kullanacak.

Trump yönetimine suçlama

ABD medyasında, ülkenin özellikle güney eyaletlerinde, göçmen çocukların ve gençlerin işlemleri yapılıncaya kadar barınabilmeleri için yeni binaların hazırlandığı da ifade edildi.

Biden ve ekibi, önceki Başkan Trump'a, "göçmen çocukların bakımlarını ihmal ettiği" yönünde suçlamalar yöneltmişti.