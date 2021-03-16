ABD'nin San Diego şehrinde bir sürücü, alt geçitten geçtiği sırada aracının kontrolünü kaybetti. Evsizlerin çadırlarının bulunduğu kaldırıma çıktı.

9 kişinin arasına aracıyla giren sürücü, 3 kişinin hayatını kaybetmesine 6 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Polis, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Sürücü gözaltında

Birden fazla ambulans, 5 itfaiye aracı, bir helikopter ve 60'tan fazla ilk yardım ekibi olay yerine gitti.

Engelli olduğu belirtilen 71 yaşındaki sürücü ise gözaltına alındı.