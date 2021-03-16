Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 05:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de bir sürücü kaldırımdakileri ezdi: 3 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD'de bir sürücü kaldırıma çıktı. Evsizlerin çadırlarının bulunduğu alanda meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından 71 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.
ABD'nin San Diego şehrinde bir sürücü, alt geçitten geçtiği sırada aracının kontrolünü kaybetti. Evsizlerin çadırlarının bulunduğu kaldırıma çıktı.
9 kişinin arasına aracıyla giren sürücü, 3 kişinin hayatını kaybetmesine 6 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Polis, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Sürücü gözaltında
Birden fazla ambulans, 5 itfaiye aracı, bir helikopter ve 60'tan fazla ilk yardım ekibi olay yerine gitti.
Engelli olduğu belirtilen 71 yaşındaki sürücü ise gözaltına alındı.
Etiketler: ABD Trafik Kazası
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