Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, başkent Tokyo'daki bir hastanede yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Suga, COVID-19 salgınıyla mücadelede aşının önemine işaret etti. Suga, "Olabildiğince fazla insanın aşılanması için çaba göstermeliyiz. Aşılanabileceği ortamı ve aşıya ilişkin danışmanlığı halka sağlamalıyız" dedi.

Biden görüşmesi öncesi aşılamasını tamamlayacak

Kyodo ajansı, Suga'nın, nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere bu ülkeye gitmeden önce aşının ikinci dozunu yaptıracağını belirtti.

Pfizer üretimi COVID-19 aşılarının beşinci kısmı Japonya'ya dün teslim edilmişti.

Ülkede, mayıs ayı ortasına kadar 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.

Hükümet, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından toplam 314 milyon doz aşı sipariş edildiğini açıklamıştı.