Olay ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşandı.

İddiaya göre Raffaela Spone, kızının bir amigo takımına girebilmesi için, diğer gençlerin içki, sigara içtiğini gösteren ve hatta onları çıplak biçimde tasvir eden deepfake video, fotoğrafları takım koçlarına gönderdi.

Polisin olaya dair aldığı ilk isimsiz ihbarın ardından benzer şikayetler arka arkaya sıralandı.

IP adresinden bulundu

Şikayetleri incelemeye alan yetkililer, videoların Spone tarafından üretildiğini IP adresi takibiyle tespit etti.

Telefonundaki arama kayıtları da delil olarak tutulan kadın, siber tacizle suçlanıyor.

Polis, Spone'un kızına, olaydan haberi olduğuna dair kanıt bulunamadığı için herhangi bir işlem yapmadı.

Deepfake nasıl çalışıyor?

Deepfake, bir kişinin yüzünü bir başkasının vücuduna yerleştirmeyi ve ses kayıtlarını manipüle etmeyi mümkün kılan bir yazılım türü. Videoların oluşturulması için makine öğrenmesinden ve yapay zekadan yararlanılıyor.

Sosyal ağlar deepfake'i yasaklıyor

Facebook, TikTok ve Twitter gibi sosyal platformlarda halihazırda deepfake videoların yasak olması, bu yöntemle üretilen videoların yayılmasını sınırlıyor. Yine de bu teknoloji, kötüye kullanıldığında ciddi bir tehdit olarak karşımızda duruyor.

Amatör deepfake videoları gözle kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Ancak üzerinde günler, hatta haftalarca çalışılan daha profesyonel çalışmaların gerçekliğini ortaya çıkarmak için de yapay zekaya ihtiyaç duyuluyor.