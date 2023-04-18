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Dünya
Reuters 18.04.2023 06:29

Elon Musk, ChatGPT'ye rakip çıkarıyor: TruthGPT

Milyarder Elon Musk, Microsoft ve Google'ın yapay zeka girişimlerine meydan okumak için "TruthGPT" adını verdiği bir yapay zeka platformu başlatacağını duyurdu.

Elon Musk, ChatGPT'ye rakip çıkarıyor: TruthGPT

Fox News Channel'dan Tucker Carlson ile yaptığı bir röportajda konuşan Elon Musk, ChatGPT'ye rakip "TruthGPT" isimli bir yapay zeka platformu başlatacağını duyurdu.

"TruthGPT adını verdiğim, evrenin doğasını anlamaya çalışan, maksimum gerçeği arayan bir yapay zekaya başlayacağım." dedi.

TruthGPT'nin "insanları yok etmesi pek olası olmayan" "güvenliğe giden en iyi yol olabileceğini" açıkladı.

ChatGPT'nin arkasındaki firma olan Microsoft destekli OpenAI'yi "yapay zekayı yalan söylemesi için eğitmekle" eleştirdi.

Ayrıca OpenAI'nin artık kapalı kaynak ve kar amaçlı bir kuruluş olan Microsoft ile yakın ittifak haline geldiğini söyledi.

Musk, "Geç başlıyor. Ancak üçüncü bir seçenek oluşturmaya çalışacağım" dedi.

Bir devlet dosyasına göre Musk, geçen ay Nevada'da kurulmuş X.AI Corp adlı bir firmayı kaydettirdi. Firma, Musk'ı tek yönetici olarak ve Musk'ın aile ofisi genel müdürü Jared Birchall'ı sekreter olarak listeledi.

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ChatGPT Elon Musk Yapay Zeka Yüksek Teknoloji
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