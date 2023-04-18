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Dünya
CTV News 18.04.2023 06:07

Twitter'da etiket krizi: CBC platform kullanımını durdurdu

CBC/Radio-Canada, Twitter tarafından "hükümet tarafından finanse edilen medya" olarak etiketlenmesinden bir gün sonra Twitter kullanımını "durdurduğunu" söyledi.

Twitter'da etiket krizi: CBC platform kullanımını durdurdu

Twitter, aralarında İngiltere merkezli BBC ve ABD merkezli NPR'nin ardından, Kanada'nın ulusal kanalı CBC'ye de devlet destekli medya etiketi verdi.

CBC medya ilişkileri direktörü Leon Mar yaptığı açıklamada, "Twitter, gazetecilerimizin Kanadalılarla iletişim kurması için güçlü bir araç olabilir, ancak bağımsızlığımızın bu şekilde yanlış bir şekilde tanımlanmasına izin vermek, işin doğruluğunu ve profesyonelliğini baltalıyor" dedi.

ABD medyasında Twitter krizi: NPR'ye devlete bağlı medya etiketi verildi
ABD medyasında Twitter krizi: NPR'ye devlete bağlı medya etiketi verildi

"Sonuç olarak, kurumsal Twitter hesabımızdaki ve CBC ve Radio-Canada haberleriyle ilgili tüm hesaplardaki faaliyetlerimizi durduracağız."

Mar, The Canadian Press'e gönderdiği e-postada, Twitter'ın Pazar günü etiketi uygulamadan önce kamu yayıncısına danışmadığını ve bu nedenle CBC'nin Twitter'a şirketten atamayı yeniden incelemesini isteyen bir mektup gönderdiğini söyledi.

Twitter'ın web sitesi, "hükümet tarafından finanse edilen medyayı", "hükümetin kaynağın finansmanının bir kısmını veya tamamını sağladığı ve editoryal içerik üzerinde değişen derecelerde hükümet müdahalesine sahip olabileceği satış noktaları" olarak tanımlıyor.

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