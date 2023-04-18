İran'da nevruz dönemi trafik kazlarında 1168 kişinin öldüğü bildirildi

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, nevruzda yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Arani, 15 Mart ile 3 Nisan’a denk gelen nevruz dönemi boyunca yaşanan trafik kazalarında 1168 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu sayının geçen yıla göre 83 kişi arttığın aktaran Arani, söz konusu dönemde trafik kazaları nedeniyle en çok ölümün Fars, Sistan-Beluçistan, Kirman, Tahran, Rezevi Horasan, İsfahan, Huzistan, Doğu Azerbaycan, Gilan ve Mazenderan eyaletlerinde meydana geldiğini kaydetti.

Dünyada trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının en yüksek olduğu ülkelerden olan İran'da geçen yıl yaklaşık 18 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.