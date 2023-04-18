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Dünya
AA 18.04.2023 00:00

Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen yaklaşık 280 bin Müslüman Kadir Gecesi'ni idrak etti.

İsrail'in engellemelerine rağmen yaklaşık 280 bin Müslüman Kadir Gecesi'ni ibadet etmek üzere Mescid-i Aksa'ya geldi.

Filistinli ve başka ülkelerden gelen Müslümanlar, Mescid-i Aksa'nın avlusunda iftar yaptı.

Yatsı ve teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya akın eden yüz binlerce Müslüman, İsrail'in sert önlemlerine rağmen Kadir Gecesi'nde ibadetini yaptı.

Mescid-i Aksa Müdürü Ömer el-Kisvani ve Mescid-i Aksa İdari İşleri Müdürü Kerim el-Kerki de Kadir Gecesi için gelen Müslümanların karşılanmasını teftiş etti.

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Kudüs Mescid-i Aksa
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