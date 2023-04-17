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Dünya
İHA 17.04.2023 23:41

Çinli akrobat gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı

Çinli akrobat, gösteri yaptığı sırada metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

Çin’in Anhui eyaletinde yer alan Suzhou şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü Çinli kadın akrobat, gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

İzleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, akrobatlar ip yardımıyla metrelerce havaya yükseldiği sırada Zhang isimli erkek akrobatın bacaklarıyla Sun’u yakalayamadığı ve Sun’un metrelerce yüksekten yere düştüğü görüldü.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sun’un tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı ifade edildi.

Zhang ve Sun’un evli oldukları ve iki çocukları bulunduğu aktarıldı.

Akrobatların daha fazla para kazanmak için gösteri sırasında emniyet kemeri kullanmadıkları ifade edildi.

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Çinli akrobat gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı
Çinli akrobat gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı
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