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Dünya
AA 17.04.2023 22:36

Mısır: Sudan'daki taraflara ateşkesin zorunlu olduğunu ilettik

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Sudan'daki krizi sona erdirmek için Suudi Arabistan ile işbirliği yaptıklarını ve Sudanlı taraflara ateşkesin zorunlu olduğunu bildirdiklerini açıkladı.

Mısır: Sudan'daki taraflara ateşkesin zorunlu olduğunu ilettik
[Fotograf: AFP]

Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar devam ederken, Arap ülkeleri de krizi durdurmak için çaba harcıyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Şukri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sudan'daki krizle ilgili son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Şukri ve Bin Ferhan, Sudan devleti ve halkının istikrarını ve güvenliğini korumak için her türlü çabayı göstermenin zorunluluğu konusunda mutabık kaldı.

Sudan'daki çatışmalar 3. gününde devam ediyor
Sudan'daki çatışmalar 3. gününde devam ediyor

İki bakan, ayrıca, Sudan'daki gelişmeleri ve krizi kontrol altına alma çabalarını takip etmek için ilerleyen günlerde istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı.

Bakan Şukri, telefon görüşmesi sırasında, Mısır'ın Sudanlı taraflara, "derhal ateşkese yol açacak şekilde akıllı davranmanın ve sağduyunun sesini dinlemenin önemini vurgulayan mesajlar" ilettiğini söyledi.

4 soruda Sudan’da neler oluyor?
4 soruda Sudan’da neler oluyor?

Arap Birliği Konseyi, dün Mısır ve Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Sudan'daki olayları görüşmek üzere daimi temsilciler düzeyinde toplanmıştı.

Toplantıdan sonra yayımlanan kapanış bildirisinde, "Sudan'daki taraflara tüm silahlı çatışmaların derhal durdurulması ve krizin çözümü için barışçıl sürece ivedilikle dönülmesi" gerektiği vurgulanmıştı.

Arap Birliğinin, "Sudan'daki krizin, sürdürülebilir ve halkının çıkarları doğrultusunda sonlandırılmasına yardımcı olmak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğu" teyit edilen bildiride, Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmaların ardından patlak veren krizi çözmek için arabuluculuk teklifinde bulunulmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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