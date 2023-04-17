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Dünya
AA 17.04.2023 16:00

Sudan'daki çatışmalar 3. gününde devam ediyor

Sudan'da ordu ile isyancı ilan edilen Hızlı Destek Kuvvetleri üyeleri arasındaki çatışmalar, üçüncü gününde hız kesmeden sürüyor.

Sudan'daki çatışmalar 3. gününde devam ediyor

Sudan'ın başkenti Hartum'daki ordu genel karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde devam eden çatışmaların yanı sıra iki taraftan gelen çelişkili açıklamalar, sahadaki gerçek durumun anlaşılamamasına neden oluyor.

Devlet televizyonu yeniden yayına başladı

Ordunun kontrolüne geçen ve yeniden yayına başlayan Sudan devlet televizyonunda, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) başkent ve birçok eyaletteki karargahının ordunun eline geçtiği belirtildi.

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HDK'nin, devlet televizyonundaki yayına müdahale edemeyince kanalın altyapısını tahrip etmeye çalıştığı ifade edilen haberde, başkent ve eyaletlerdeki birçok HDK mensubunun ekipmanlarıyla orduya teslim olduğu aktarıldı.

Çatışmalarda 97 kişi öldü

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 97 sivil hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 942 kişi yaralandı.

Sudan'daki çatışmalarda 97 kişi öldü
Sudan'daki çatışmalarda 97 kişi öldü

Sudan ordusu, HDK'nin Hartum'daki ordu genel karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğine dair haberleri yalanladı.

Ordu, "isyancı milisler"in bazı medya sözcülerinin, kamuoyunu yanıltmak için çok sayıda yalan haberler yayınladığını belirterek, başkent Hartum'daki ordunun genel karargahı ve Hartum'un merkezi çevresinde sınırlı çatışmaların olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetler tüm karargahlarının tam kontrolünü elinde tutuyor. Düşmanın liderliğinin ordu komutanı konutu veya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiğine dair dolaşan haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.

"Milisler tasfiye edilene kadar saldırılar devam edecek"

Sudan ordusu, hava kuvvetlerinin bir dizi "düşman" hedefe yönelik saldırılar düzenlediğini ifade ederek "Başkentte savunmasız vatandaşların mülklerini tehditle yağmalamaya başlayan isyancı milisler tasfiye edilene kadar saldırılar devam edecek." ifadesine yer verildi.

HDK ise yaptığı açıklamada, orduya karşı çatışmada "geniş kapsamlı zaferler" elde ettiklerini ve Hartum ve çevresindeki Cumhuriyet Sarayı'nın "tam kontrolünü" ele geçirdiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Ordunun başındaki darbeci gruba son vermek için vahim bir muharebedeyiz." değerlendirmesi yapıldı.

Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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