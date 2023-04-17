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Dünya
AA 17.04.2023 15:47

İspanya'da ilk kez robotik ameliyatla akciğer nakli yapıldı

İspanya'da ilk kez robotik ameliyat yöntemiyle bir hastaya akciğer nakli yapıldı.

İspanya'da ilk kez robotik ameliyatla akciğer nakli yapıldı

İspanya'nın Barselona kentinde Vall d'Hebron Hastanesinde yapılan robotik ameliyata ilişkin ayrıntılar, basın toplantısında paylaşıldı.

Kaburgalara zarar vermeden göğüs altından küçük bir kesiyle tamamen robot aracılığıyla yürütülen ameliyatla akciğer naklinin başarıyla yapıldığı belirtildi.

Ameliyatın şubat sonunda yapıldığı ve 5 saat sürdüğü açıklandı.

Hsta sonuçtan memnun

Hastanenin akciğer hastalıkları bölüm şefi Albert Jauregui, benzer bir ameliyatın şimdiye kadar sadece New York'taki Mount Sinai Hastanesinde yapıldığını, ancak orada robotik ameliyatın kısmen kullanıldığını ifade ederek, Vall d'Hebron'daki robotik ameliyatın öncü olduğunu ve bu tekniğin uluslararası boyutta ilerleyişinde kilometre taşı olacağını söyledi.

Akciğer nakillerinin, organlara ulaşmak için göğüs kafesinde büyük bir kesi açılması ve kaburgaların kırılması gerektiğinden, zor ameliyatlar olduğunu aktaran Jauregui, yeni teknik sayesinde göğüs kafesinde böyle bir kesi olmadan ve kaburgalara zarar vermeden, "sanki arabanın kaportasını açarmış gibi küçük bir kesi ile" robotik ameliyatın yapıldığını ifade etti.

Jauregui, "yeni teknik sayesinde ameliyat sonrasında yoğun bakım, hastanede kalış süresi ve ağrıların azaltıldığını, solunum rehabilitasyonunun ilerlemesine olanak sağlandığını da" dile getirdi.

Robotik ameliyatla akciğer nakli yapılan Xavier adlı 65 yaşındaki erkek hasta, sonuçtan çok memnun olduğunu, ameliyat sonrası dönemde hiç ağrı hissetmediğini vurgulayarak, doktorların yanı sıra donörün ailesine teşekkür etti.

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